Головні події в окупації 4 січня

Суспільство



13 березня 2022 року біля будинку №6 на бульварі Хмельницького у Приморському районі Маріуполя загинуло 7 людей. Вони готували їжу на багатті поруч із під'їздом, коли почався обстріл із міномета. Ті, хто вижив, розкажуть свої історії та історію свого будинку, який незабаром знесуть, разом із спогадами про нього мешканців та слідами злочинів російської армії у Маріуполі.



Права людини



Російські загарбники обмежують вільне пересування тимчасово окупованою територією Запорізької області. У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють комендантські дні, жителі населених пунктів не можуть вийти на вулицю до 8 січня.



Бойові дії



Число загиблих російських військових у результаті удару ЗСУ за їх місцем дислокації в окупованій Макіївці збільшилося до 89 осіб, заявило міністерство оборони РФ.



Внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька знеструмлено 68 трансформаторних підстанцій, без енергопостачання 7436 абонентів, 6 котелень. Відомо про одного загиблого.



Внаслідок обстрілу Василівки у Запорізькій області п'ятеро людей загинули, 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що удар у Василівці припав саме по «військовій комендатурі» окупантів. Член «головної ради» окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов стверджує, що удари сталися по житловому багатоповерховому будинку біля комендатури.



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