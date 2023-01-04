Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Головні події в окупації 4 січня

04 січня 2023, 23:00

Головні події в окупації 4 січня

Суспільство

13 березня 2022 року біля будинку №6 на бульварі Хмельницького у Приморському районі Маріуполя загинуло 7 людей. Вони готували їжу на багатті поруч із під'їздом, коли почався обстріл із міномета. Ті, хто вижив, розкажуть свої історії та історію свого будинку, який незабаром знесуть, разом із спогадами про нього мешканців та слідами злочинів російської армії у Маріуполі.

Права людини

Російські загарбники обмежують вільне пересування тимчасово окупованою територією Запорізької області. У деяких селах поблизу тимчасово окупованого Токмака вже діють комендантські дні, жителі населених пунктів не можуть вийти на вулицю до 8 січня.

Бойові дії

Число загиблих російських військових у результаті удару ЗСУ за їх місцем дислокації в окупованій Макіївці збільшилося до 89 осіб, заявило міністерство оборони РФ.

Внаслідок обстрілу Петрівського району Донецька знеструмлено 68 трансформаторних підстанцій, без енергопостачання 7436 абонентів, 6 котелень. Відомо про одного загиблого.

Внаслідок обстрілу Василівки у Запорізькій області п'ятеро людей загинули, 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що удар у Василівці припав саме по «військовій комендатурі» окупантів. Член «головної ради» окупаційної «адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов стверджує, що удари сталися по житловому багатоповерховому будинку біля комендатури.

Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.

Ще за темою

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:21
Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ►
23:00
Головні події в окупації 4 січня
15:54
У Василівці під обстріл потрапила комендатура окупантів, є загиблі
14:55
Армія РФ з передмістя Бахмута вивезла до Ростова-на-Дону близько 30 осіб — ЦНС
12:33
У Донецьку під обстріл потрапив Петрівський район, загинув чоловік
10:08
Окупанти перетворюють захоплені території на резервації — мер Мелітополя
00:27
Міноборони РФ: Число загиблих військових у Макіївці збільшилося до 89, відома причина удару
23:29
Головні події в окупації 3 січня
20:42
Окупанти ввели спецперепустки для авто в Запорізькій області
18:20
РФ обіцяє пільгову іпотеку для людей в окупації: Подробиці
17:59
«ДНР»: У ході обстрілів загинула людина, ще четверо постраждали
17:09
У РФ відбулися жалобні заходи за загиблими в окупованій Макіївці військовими
16:24
У Токмаку зруйновано корпус тубдиспансеру. ЗМІ пишуть, що там були війська РФ
12:40
ЗСУ опублікували відео знищення складу окупантів у Сватовому
12:20
У «ЛНР» заявили про загибель жінки у Кремінній під час обстрілів
Всі новини
00:23
Встати на ноги та «помститися» за удар по Макіївці: Пушилін приїхав до поранених військових РФ у лікарню
23:21
Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ►
23:15
Поліція може перевірити, але не затримати порушників комендантської години
23:00
Головні події в окупації 4 січня
22:38
Обстріл Донецької області: у Кураховому під удар окупантів потрапила тепломережа
21:47
Українські журналісти назвали імена росіян, які запускають «Шахеди» по Україні
20:15
Обстріл Донецька: знеструмлено 68 трансформаторних підстанцій
19:26
Обстріл окупованої Василівки: 5 людей загинули, 15 отримали поранення
18:39
СБУ підозрює екс-ведучу телеканалів Медведчука у виправданні агресії РФ
17:40
Російські військові використовують тіла своїх убитих солдатів як щит —  Буданов
17:39
Збирав сухостій у лісі. На Харківщині чоловік підірвався на міні
16:43
Всі острови Херсонської області знаходяться в так званій сірій зоні - Сили оборони
16:41
Через вибухи на складах окупанти везуть на фронт боєприпаси з Луганська — Гайдай
16:40
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили штурм армії РФ
16:18
Снаряд влучив у дорогу: У Бахмуті загинули дві жінки
Всі новини
ВІДЕО
Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ► Втрати військ РФ у Макіївці: куди ЗСУ вдарять тепер ►
04 січня, 23:21
Наслідки удару у Василівці. Фото: соцмережі У Василівці під обстріл потрапила комендатура окупантів, є загиблі
04 січня, 15:54
Запоріжжя. Фото: ОВА Вночі війська РФ вдарили по об'єкту інфраструктури в Запоріжжі
04 січня, 08:23

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама