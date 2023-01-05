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Окупанти тричі за ніч обстріляли Нікополь із «Градів» та важкої артилерії

05 січня 2023, 09:06

Окупанти тричі за ніч обстріляли Нікополь із «Градів» та важкої артилерії

Ввечері та вночі війська РФ обстрілювали Нікополь. Фото: Валентин Резніченко Ввечері та вночі війська РФ обстрілювали Нікополь. Фото: Валентин Резніченко

Ввечері 4 січня та вночі російські війська тричі обстріляли Нікополь із «Градів» та важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, по місту вдарили щонайменше 30 снарядами.

«Пошкоджені кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали», - розповів голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того Резніченко повідомив, що в лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень - під час обстрілів окупантами Нікополя.

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