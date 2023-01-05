Окупанти вивозять награбоване в Маріуполі до Таганрогу — ЦНС

Російські окупанти, награбоване в захопленому ними Маріуполі, вивозять до Таганрогу. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Одним із «улюблених» маршрутів є Маріуполь – Таганрог», - написали в ЦНС.

Зазначається, що цим маршрутом окупанти вивозять награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, у тому числі з Маріуполя. У ЦНС повідомили, що також зафіксован вивіз будматеріалів, які російські загарбники отримують у процесі розбирання знищених ними будинків у Маріуполі.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» про ситуацію на Сході України та по всій країні.