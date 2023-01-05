Окупанти вбили у Бериславі родину з 12-річною дитиною

Окупанти обстріляли Берислав Херсонської області, внаслідок влучення снаряда до будинку загинула родина. Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

«В цьому вся ницість і підлість росії. Вранці вони говорять про «різдвяне перемир’я», а вже в обід вбивають всю сім’ю. Чим завинили чоловік, дружина та їх 12-річний син? Тим, що вони просто українці? Люди готувалися зустріти Різдво разом, але цинічний удар росіян вбив їх у власному домі», - написав він.

Раніше в поліції Донецької області повідомили, що армія Росії за минулу добу атакувала 8 населених пунктів регіону.