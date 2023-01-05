Зеленський: Росії не вдасться приховати підготовку до нової хвилі агресії

У найближчі два місяці Україні варто підготуватись до посилення російських військ новими мобілізованими. Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 5 січня.



За його словами, січень та початок лютого необхідно використати для підготовки до будь-яких спроб Росії ввести в дію нові мобілізаційні ресурси.



Зеленський уточнив, що країні-агресорові «не вдасться приховати в тиші її підготовку до нової хвилі агресії проти України та всієї Європи». Росія не зможе приховати від світу підготовку до нової ескалації війни, яку вона розв'язала проти України.



«І кожен новий мобілізаційний крок Росії буде відомий світу ще до того, як Росія його здійснить. Ми це забезпечимо», - підсумував президент.



У Росії очікується нова хвиля мобілізації та нова спроба наступу на Україну. Про це в ефірі «Фейгін LIVE» заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.



Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія планує з 5 січня 2023 провести нову хвилю мобілізації.



Міністр оборони України Олексій Рєзніков закликав росіян уникати мобілізації.