Головні події в окупації 5 січня

Політика
Російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.
Українська сторона відповіла, що переговорів з Росією про «різдвяне перемир'я» не буде.
Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін у свою чергу заявив, що російські війська і бойовики у складі цих військ «відповідатимуть на провокації противника».
Генсек ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію щодо встановлення фактів про удар по колонії в окупованій Оленівці через відсутність необхідних гарантій безпеки.
Суспільство
Окупанти не збираються будувати багатоквартирне житло в Шахтарську, оскільки в місті понад 15% вільного помешкання. У селищах ця цифра набагато вища — близько 30% житлового фонду.
Російські окупанти закрили можливість для мирних жителів виїхати з окупованих територій на підконтрольні українській владі через блокпост у Василівці Запорізької області.
Мешканець окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти. Він робив покупки до новорічних та різдвяних свят у супермаркеті «Манна» (працює на захоплених потужностях гіпермаркету «Метро»).
Бойові дії
Рятувальники витягли з-під завалів Першотравневої лікарні тіло загиблої пацієнтки. Корпус лікарні було зруйновано внаслідок обстрілу 31 грудня, шестеро людей отримали поранення.
Дві жінки постраждали під час обстрілу Куйбишевського району Донецька.
З першої групи завербованих ув'язнених, які воювали проти України у складі ПВК «Вагнер», зняли судимості після закінчення піврічного контракту.
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