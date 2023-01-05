Головні події в окупації 5 січня

Політика



Російський президент Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню на Різдво.



Українська сторона відповіла, що переговорів з Росією про «різдвяне перемир'я» не буде.



Глава угруповання «ДНР» Денис Пушилін у свою чергу заявив, що російські війська і бойовики у складі цих військ «відповідатимуть на провокації противника».



Генсек ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію щодо встановлення фактів про удар по колонії в окупованій Оленівці через відсутність необхідних гарантій безпеки.



Суспільство



Окупанти не збираються будувати багатоквартирне житло в Шахтарську, оскільки в місті понад 15% вільного помешкання. У селищах ця цифра набагато вища — близько 30% житлового фонду.



Російські окупанти закрили можливість для мирних жителів виїхати з окупованих територій на підконтрольні українській владі через блокпост у Василівці Запорізької області.



Мешканець окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти. Він робив покупки до новорічних та різдвяних свят у супермаркеті «Манна» (працює на захоплених потужностях гіпермаркету «Метро»).



Бойові дії



Рятувальники витягли з-під завалів Першотравневої лікарні тіло загиблої пацієнтки. Корпус лікарні було зруйновано внаслідок обстрілу 31 грудня, шестеро людей отримали поранення.



Дві жінки постраждали під час обстрілу Куйбишевського району Донецька.



З першої групи завербованих ув'язнених, які воювали проти України у складі ПВК «Вагнер», зняли судимості після закінчення піврічного контракту.

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