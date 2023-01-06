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Померла одна із постраждалих від обстрілів Києва 29 грудня

06 січня 2023, 11:25

Померла одна із постраждалих від обстрілів Києва 29 грудня

У лікарні померла ще одна постраждала внаслідок масового ракетного удару по Києву. Про це заявив міський голова Віталій Кличко.

«Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала у лікарні у тяжкому стані. Це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських ракетних обстрілів 29 грудня у Києві постраждали троє людей, зокрема 14-річна дівчинка. Під час обстрілу Києва 31 грудня одна людина загинула, 22 постраждали, з них 15 госпіталізовано. 2 січня Кличко повідомив про смерть одного з постраждалих 31 грудня – 46-річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані.

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