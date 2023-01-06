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Bloomberg: РФ має намір витратити на війну гроші товаровиробників і держкомпаній

06 січня 2023, 11:46

Bloomberg: РФ має намір витратити на війну гроші товаровиробників і держкомпаній

Російська влада хоче витратити на війну гроші товаровиробників і держкомпаній. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зазначається, що витрати на війну проти України зростають. У зв'язку з цим РФ планує отримати більше грошей від деяких сировинних виробників і державних компаній, а також скоротити необоронні витрати.

Зокрема, Росія розраховує на додаткові гроші завдяки одноразовим виплатам від виробників вугілля та добрив і підвищених дивідендів від держкомпаній. Такі заходи передбачені в грудневому розпорядженні уряду. У документі вони називаються частиною «мобілізації виручки».

Прем'єр Михайло Мішустін також доручив «оптимізувати» бюджетні видатки поза сферою оборони й безпеки, що має дати змогу заощадити щонайменше 150 мільярдів рублів.

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