У Ростові ФСБ РФ затримала трьох осіб. Їх звинувачують у намірі підпалити військкомат

Трьох осіб затримано в російському Ростові-на-Дону за підозрою у намірі підпалити військкомат. Серед них двоє неповнолітніх. Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.



«У ніч на 3 січня співробітники ФСБ затримали 21-річного Ахмеда, а також 17-річного студента коледжу технологій машинобудування Іллю та 17-річного студента інституту управління, бізнесу й права Івана. За даними слідства, хлопці домовилися підпалити будівлю військкомату за допомогою "коктейлів Молотова", проте, з незалежних від них причин, зробити вони це не змогли», — йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі хлопців затримано. У них вдома відбулися обшуки.

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Нагадаємо, 23 грудня 2022 року в Саратовській області РФ невідомі підпалили військкомат. Того ж дня в Москві у РФ сталася пожежа у військовій частині.



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