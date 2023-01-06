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Десятки поранених військових РФ — ЗСУ завдали удару по базі окупантів неподалік від Криму

06 січня 2023, 19:22

Десятки поранених військових РФ — ЗСУ завдали удару по базі окупантів неподалік від Криму

Збройні сили України завдали удару по пункту дислокації російських військових у селі Гаврилівка Друга на півдні Херсонської області 5 січня, внаслідок чого до сотні окупантів було поранено та відправлено до лікарень. Про це повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Наразі даних про загиблих немає. Інформація про ліквідованих загарбників та результати ураження уточнюються.

Зі зведення відомства також відомо, що протягом доби російська армія завдала одного ракетного удару і здійснила 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Основні зусилля Росія зосередила на спробі захопити Донецьку область у межах адміністративного кордону. Окупаційні війська наступають на Бахмутському та безуспішно намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямах. На інших напрямах росіяни обороняються.

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони 2 січня РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб.

За даними російських ЗМІ, окупантів які вижили, хотіли відправити у наступ. Пізніше стало відомо, що 45 російських військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок удару ЗСУ по будівлі ПТУ у Макіївці, перевезли до Самарської області.

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