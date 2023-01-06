Головні події в окупації 6 січня

Суспільство



Засновник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмута Донецької області, тому для російських окупаційних військ важливо взяти саме це українське місто.



В уряді звернулися до українських громадян на тимчасово окупованих територіях із закликом не відвідувати храми на Різдво через можливі провокації РФ.



У Маріуполі окупанти встановили погруддя Леніна на одному з постаментів Алеї класиків у Міському саду. Раніше на цих постаментах були погруддя представників літератури та науки. Який із них замінили Леніним, невідомо.



Журналісти впізнали кількох засуджених, про зняття судимостей, з яких заявив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Серед них люди, які отримали строки за вбивство, розбій, організацію злочинного угруповання та провадження амфетаміну.



Політика



У той час як Володимир Путін записує новорічне звернення на тлі нібито військових десь у тилу, Євген Пригожин зустрічає Новий рік на передовій. Їздить на фронт, спілкується із ув'язненими-добровольцями, ходить на похорон загиблих. Як «кухар Путіна» став «обличчям» СВО і навіщо йому публічність?



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