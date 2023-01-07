Обстріли Херсонщини: Загинув рятувальник, багато поранених

Російські окупанти за минулу добу 39 разів обстріляли територію Херсонської області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Херсон армія РФ накривала вогнем дев'ять разів: під ударом ворожої армії були житлові квартали міста. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, на територію та в будівлі, підрозділи пожежно-рятувальної частини», — зазначив Янушевич.



Він наголосив, що через обстріли загинула одна людина — рятувальник. Ще семеро жителів області дістали поранення різного ступеня тяжкості.



