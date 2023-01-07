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Головні події в окупації 7 січня

07 січня 2023, 23:00

Головні події в окупації 7 січня

Суспільство

В окупованому Лутугіному Луганської області стався вибух на магістральному газопроводі. Без газу залишилося 13 тисяч абонентів. Строки відновлення невідомі.

З 1 січня «Л-ДНР»  заявили про підвищення комунальних тарифів приблизно на 20%. Вони наголошують, що це перший крок до вирівнювання вартості житлово-комунальних послуг із іншими регіонами РФ. Нині нібито є великий розрив у розмірах тарифів. Наприклад, у Донецьку вони у 2-2,5 рази нижчі, ніж у Ростовській області. Загалом процес планують розтягнути на 10 років - з підвищенням щорічно.

Політика

Перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який займається окупованими територіями, побував у підконтрольних угрупованні «ДНР» Єнакієвому та Макіївці.

Бойові дії

У Горлівці внаслідок обстрілу поранено жінку.

На окупованій частині Луганщини партизани підірвали залізничне полотно, яким російські сили перевозили техніку та особовий склад.

Жителі Севастополя чули два гучних вибухи. За заявою «губернатора» Михайла Развожаєва, сили ППО збили безпілотник над Північним молом.

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