Головні події в окупації 8 січня

Суспільство



Обмін полоненими у форматі «50 на 50» відбувся між Україною та Російською Федерацією. За словами голови Офісу президента України Андрія Єрмака, 33 офіцери та 17 рядових і сержантів повернулися в Україну з російського полону.



Бойові дії



За Соледар йдуть важкі бої, але місто не перейшло під контроль військ Росії, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий.



В угрупуванні «ДНР» заявили про обстріл Старобешівської та Зуївської ГЕС. Зафіксовано пошкодження інфраструктури теплоелектростанції, загинуло двоє людей.



14 мобілізованих російських військових загинули внаслідок удару по гуртожитку медичного університету у Рубіжному.



Російські окупанти в Антрациті вивезли жінок із пологового будинку, щоб переобладнати його для своїх поранених.



Останні кілька тижнів вибухи лунають на військових та інфраструктурних об'єктах у Воронежі, Білгороді, Санкт-Петербурзі, Ростовській та Курській областях, регулярно - у Криму. Це результат неефективної роботи російського ППО чи справа рук партизанів? Як влаштована російська ППО, які області захищені на 100%, а які абсолютно оголені – дивіться у цьому відео.

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