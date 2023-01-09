Окупанти вбили двох мирних жителів Донбасу за минулу добу

Двоє мирних жителів загинули у Соледарі та Бахмуті внаслідок обстрілу з боку російських сил 8 січня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще дві особи в області отримали поранення.



За даними ОВА, за час повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинуло 1295 осіб, а поранено 2833 цивільних.



У статистиці не враховано жертви у Маріуполі та Волновасі.

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні - і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці – максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається у Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео.