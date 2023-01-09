Війська РФ обстріляли дві громади Дніпропетровщини важкою артилерією

Російські війська двічі за ніч обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області із важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Окупанти вдарили щонайменше десятьма снарядами по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. За словами Резніченка, люди неушкоджені, а наслідки обстрілів населених пунктів встановлюються.

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні - і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці – максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається у Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео.