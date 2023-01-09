У Донецькій ОВА розповіли про обстріли військ РФ на трьох напрямках фронту

У Донецькій ОВА розповіли про обстріл військ РФ на трьох напрямках фронту. Фото: Павло Кириленко

Російські окупаційні війська продовжили обстрілювати Донецьку область на трьох напрямках фронту. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку, за його даними, зафіксовано періодичні артобстріли Вугледара та околиць Водяного, Пречистівки та Богоявленки. Обійшлося без жертв та постраждалих серед мирного населення.

«На Горлівському напрямку 1 людина поранена та 3 будинки пошкоджено у Парасковіївці Соледарської громади. Соледар за добу зазнав 10 обстрілів, пошкоджено крамницю. Також під обстрілами околиці Часовоярської громади — без жертв», — розповів Кириленко.

Також голова Донецької ОВА повідомив, що на Лисичанському напрямку протягом доби обстріли відбулися у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, а також у Торському і Зарічному Лиманської громади — без постраждалих, обсяги руйнувань уточнюються.

Російським військам вдалося просунутися вперед у місті Соледар Донецької області. Але ці успіхи незначні - і не призведуть до оперативного оточення сусіднього Бахмута. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни. Темпи просування на цій ділянці – максимум кілька сотень метрів на день. А втрати росіян тут обчислюються сотнями на добу. Що зараз відбувається у Соледарі? І чому це місто таке важливе для російського командування? Розбираємось у цьому відео.