Минулої доби війська РФ 14 разів атакували Донецьку область. Фото: Поліція Донецької області

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 14 ударів по Донецькій області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є загиблі та поранені мирні жителі.

«Градами», артилерією, мінометами обстріляно 8 населених пунктів регіону, міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Торецьк, Лиман, смт Велика Новосілка, села Красногорівка, Олександропіль.

За добу окупантами знищено та пошкоджено 8 житлових будинків у Донецькій області.

Шість ударів російські війська завдали по Авдіївці, у місті зруйновано 4 багатоквартирні будинки. Обстріляно також два приватні будинки в Бахмуті. Через артилерійські обстріли є загиблий у Соледарі.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 17 осіб, від початку обов'язкової евакуації – понад 34 740 осіб, серед них 5126 – діти, 2005 – люди з інвалідністю.

Раніше вранці стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Харківської області. Відомо про загиблу жінку та семеро поранених.