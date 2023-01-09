Обстріл Херсона: Зруйновано електропідстанцію. Загинула одна людина, ще одна поранена

Російські окупанти в ніч проти понеділка атакували об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослава Янушевич.



«Цієї ночі російські окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури в Херсоні. Обстріляли одне із підприємств критичної інфраструктури міста. Через російську атаку сталася пожежа, згорів автомобіль установи», - йдеться у повідомленні.



За його словами, внаслідок обстрілу зруйновано електропідстанцію, яка живить кілька великих котелень у місті. Проте подача тепла та світла у Херсоні не припинялося. Постраждалих немає.



Зранку у понеділок окупанти в черговий раз обстріляли житлові квартали Херсона з артилерії, внаслідок чого загинула одна людина, ще одна поранена.



За словами Янушевича, за життя пораненої жінки борються лікарі.