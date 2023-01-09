Окупанти завдали удару по Очакову: Багато поранених, пошкоджено житлові будинки та лікарня

Наслідки удару по Очакову. Фото: Кирило Тимошенко

Вісім людей дістали поранення внаслідок обстрілу російськими окупантами Очакова Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



Він додав, що поранені продовжують поступати.



У прес-службі оперативного командування «Південь» повідомили, що внаслідок обстрілу руйнування кількох адмінбудівель, пошкоджено житлові будинки та міську лікарню.



Уточнюється, що обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню.



В Очакові пошкоджено більше 100 будинків, уточнив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.