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За добу війська РФ поранили шістьох мирних жителів Донбасу

10 січня 2023, 08:50

За добу війська РФ поранили шістьох мирних жителів Донбасу

Шестеро мирних жителів було поранено на Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських сил 9 січня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

4 факти поранення цивільного населення було зафіксовано в Бахмуті, ще два в Курахівці.

За даними ОВА, за час повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинуло 1295 осіб, а поранено 2839 цивільних.

У статистиці не враховано жертв у Маріуполі та Волновасі.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 січня заявив, що російські окупаційні війська сконцентрували свої найбільші зусилля на Соледарі на Донеччині та сказав, що «результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього Донбасу».

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