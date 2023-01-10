За добу війська РФ поранили шістьох мирних жителів Донбасу

Шестеро мирних жителів було поранено на Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських сил 9 січня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



4 факти поранення цивільного населення було зафіксовано в Бахмуті, ще два в Курахівці.



За даними ОВА, за час повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинуло 1295 осіб, а поранено 2839 цивільних.



У статистиці не враховано жертв у Маріуполі та Волновасі.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 січня заявив, що російські окупаційні війська сконцентрували свої найбільші зусилля на Соледарі на Донеччині та сказав, що «результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього Донбасу».