Армія РФ «Градами» та важкою артилерією обстріляла Нікопольщину

Окупанти двічі за ніч ударили «Градами» та важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Марганецька громада, за його даними, була обстріляна понад 30 російськими снарядами. Обійшлося без жертв та постраждалих.

«Є руйнування – пошкоджені будинки та кафе. Наслідки ще з'ясовуються», - розповів Резніченко.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 січня заявив, що російські окупаційні війська сконцентрували свої найбільші зусилля на Соледарі в Донецькій області і сказав, що «результатом цієї важкої та тривалої битви стане звільнення всього Донбасу».