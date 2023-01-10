Влада повідомила про ракетний удар по Костянтинівці, уламок ракети впав на дорогу

Костянтинівка. Фото: ОВА

У Костянтинівці Донецької області впав уламок ракети. Про це повідомляють місцеві жителі.



У Telegram-каналі показали фото уламка, що впав в одному з районів міста, у приватному секторі. Зазначається, що люди не постраждали, незначно пошкоджено будинки.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Костянтинівці.



«На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни влучили в дорогу в приватному секторі, пошкодили паркан одного з будинків. На місці працюють рятувальники та поліція», — повідомив Кириленко.

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