Війська РФ мають намір обстріляти лікарню на окупованій частині Луганщини — ЦНС

Російські військові мають намір здійснити обстріл одного з медзакладів на Луганщині. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



«Окупаційна "адміністрація" ворога на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозні проблеми з настроями місцевого населення. Ключовою є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією з причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема, простих мешканців просто виганяють із лікарень або відмовляються надавати послуги», — наголосили в центрі.



Також зазначається, що, для того, щоб дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення.



«За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме по відділенню з цивільними. Окупанти системно обстрілюють тимчасово окуповані міста, щоб мати матеріали для своїх пропагандистських матеріалів і цинічно маніпулювати громадянами на тимчасово окупованих територіях», — повідомили у ЦНС.

Читайте також: 350 поранених окупантів надійшли до лікарні на Луганщині