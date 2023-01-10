Сили РФ встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Соледар, підтвердив Арестович

Російські сили встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Соледар. Про це повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».



«Це означає, що вони можуть обстрілювати наші машини, які йдуть. Це ускладнює постачання міста», — пояснив Арестович.



Також він заявив, що східні околиці Соледара під контролем сил РФ.



За словами Арестовича, якщо навіть українське командування ухвалить рішення вивести війська з Соледара, то це не вплине на хід війни.



«Пропагандисти, звичайно, спробують роздмухати з нього: «Ну раз узяли Соледар, хоч і з втратами, то візьмемо і Бахмут, а потім і все решту. Хотілося б нагадати, що так звана "Донецька народна республіка", яку вони хочуть завершити — це таких міст, як Соледар і Бахмут, ще штук 20. Якщо вони 8-10 місяців брали Бахмут і Соледар з такими втратами, то, зрозуміло, щоб узяти всю Донецьку область, що залишилася, їм доведеться покласти 700 тисяч вбитими і пораненими, тобто це абсолютно безперспективна історія», — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що російські сили зайшли в Соледар. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що бої за місто продовжуються.



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