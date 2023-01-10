Головні події в окупації 10 січня

Суспільство

У Маріуполі окупаційна влада зобов'язала всіх вчителів, медиків, поліцейських та працівників «держвлади» отримати російські паспорти.



У Горлівці Донецької області 6 січня цього року в ході чергового рейду незаконно мобілізовано до 30 осіб, 4 з них – з інвалідністю.



Бойові дії



В окупованому Сніжному на вибухонебезпечному предметі підірвалася дитина.



Один мирний житель загинув та понад 10 отримали поранення у вівторок внаслідок обстрілів Донецька та села Володимирівка під Волновахою. Усі жертви – гірники Шахти ім. Скочинського, стверджують у «міністерстві вугілля та енергетики ДНР».



З 24 лютого 2022 року до 3 січня 2023 року на деокупованій території України виявлено 16 502 тіла загиблих.



В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тисяч росіян, а біля міста готують оборонні лінії.



Новини Донбасу у відеоформаті:

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.



Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.