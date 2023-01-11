Армія РФ атакувала Дніпропетровську область понад 20 снарядами. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська тричі вночі обстріляли Нікопольський район важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



Атаковані понад 20 снарядами армії РФ Червоногригорівська громада, Марганець та Нікополь. Обійшлося без постраждалих.

«У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа. У Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді наслідки атаки ще з’ясовуються», - написав Резніченко.

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