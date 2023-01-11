Генштаб ЗСУ та ISW спростовують захоплення Соледара російськими силами

Засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про взяття підрозділами під контроль усієї території Соледара в Донецькій області. Однак Генштаб ЗСУ та американський Інститут вивчення війни (ISW) цю інформацію не підтверджують: у місті точаться бої.



Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Бахмутському напрямку фіксувалися обстріли з боку російських сил у районах Бахмута, Соледара та інших населених пунктів.



В Інституті вивчення війни також спростували заяви окупантів про повний контроль над Соледаром. Водночас аналітики зазначили, що незрозуміло, хто контролює квартали міста через динамічні бої.



«Навіть якщо прийняти за чисту монету найсміливіші російські заяви, захоплення Соледара не означає негайного оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дасть змогу російським силам встановити контроль над найважливішими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута», — вважають в ISW.



Представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що заяви російських військових про захоплення Соледара не відповідають дійсності.



«Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі — у зведенні Генштабу, чекайте», — сказав він.

Нагадаємо, учора ввечері пресслужба засновника російської ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина заявила про взяття підрозділами під контроль усієї території міста Соледар у Донецькій області.



Раніше заступниця очільника Міноборони України Ганна Маляр повідомила, що за контроль над Соледаром «точаться важкі бої».



Радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що сили РФ контролюють тільки східні околиці Соледара.



Президент Володимир Зеленський, коментуючи російський штурм на Донеччині, заявив, що Росія «не рахує своїх людей, не шкодує місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю». Він додав, що цьому можна та потрібно протиставити новий рівень сучасної військової техніки, який може отримати Україна від партнерів.



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