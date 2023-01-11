Війська РФ атакували 9 населених пунктів Донецької області за добу

Армія Росії атакувала «Градами», ЗРК «С-300» та артилерією Донецьку область. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували 17 атак Донецької області, здійснених військами РФ за минулу добу. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені мирні жителі.



Окупаційні війська РФ обстріляли 9 населених пунктів регіону.

Російська армія вдарила з «Градів», ЗРК «С-300» та артилерії по містах – Авдіївка, Торецьк, Лиман, Костянтинівка, смт Велика Новосілка, Північне, селам Нетайлове, Терни, Времівка.

Знищено та пошкоджено за добу 12 цивільних об'єктів – 7 житлових будинків, гаражі, авто.

Двома ракетами «С-300» окупанти обстріляли Костянтинівку та Лиман. За попередньою інформацією, громадянське населення не постраждало, але є руйнування.

Також окупанти, за даними поліції, вісім разів ударили по Авдіївці з артилерії та «Градів». Зазначається, що інформація про пошкодження та постраждалих не надходила.

Внаслідок артилерійських обстрілів було поранено мирного мешканця в селі Нетайлове.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ і спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 90 осіб, з початку обов'язкової евакуації – понад 34 920 осіб, серед них 5164 – діти, 2009 – люди з інвалідністю.

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