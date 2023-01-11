Ситуація у Соледарі «складна, але контрольована» — боєць ЗСУ

Ситуація в Соледарі Донецької області станом на 10:00-11:00 ранку «складна, але контрольована». Про це повідомив український командир окремої тактичної групи аеророзвідки з позивним «Мадяр».

Він закликав не звертати увагу на заяви росіян, «які розганяють цілі ботоферми».



«Жодної істерики, жодних оточень, жодних ультиматумів щодо капітуляцій та здачі в полон немає. І немає жодної суєти у діях ЗСУ. Все послідовно, кожен займається своєю справою. Тримаємо ситуацію під контролем під координацією командування», — сказав «Мадяр».



Також він зазначив, що в Соледарі залишається ще «достатньо» місцевих жителів.

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