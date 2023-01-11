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Пошкоджено п'ятиповерхівку та громадський туалет: Курахове потрапило під обстріл

11 січня 2023, 14:34

Пошкоджено п'ятиповерхівку та громадський туалет: Курахове потрапило під обстріл

Курахове. Фото: ОВА Курахове. Фото: ОВА

Сьогодні опівдні російські сили здійснили черговий обстріл Курахового Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, обійшлося без постраждалих, проте є руйнування.

«Прямим влучанням пошкоджено адмінбудівлю та громадський туалет, частково пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та колектор. Також є влучення на територію підприємства — технологічний процес не припинено», — уточнив керівник ОВА.

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