Пошкоджено п'ятиповерхівку та громадський туалет: Курахове потрапило під обстріл

Курахове. Фото: ОВА

Сьогодні опівдні російські сили здійснили черговий обстріл Курахового Донецької області. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, обійшлося без постраждалих, проте є руйнування.



«Прямим влучанням пошкоджено адмінбудівлю та громадський туалет, частково пошкоджено житлову п'ятиповерхівку та колектор. Також є влучення на територію підприємства — технологічний процес не припинено», — уточнив керівник ОВА.