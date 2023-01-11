Найманці «ЧВК Вагнер» вбили британського волонтера в Соледарі

Британський волонтер Крістофер Перрі. Фото: SkyNews

У місті Соледар Донецької області знайдено тіло одного із двох зниклих британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі. Про це повідомила прес-служба засновника російської «ЧВК Вагнер» Євгена Пригожина.



«8 січня на гарячу лінію "Запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії — Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців», — йдеться у повідомленні.



Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин, не уточнюється.



Також було опубліковано фотографії їх документів.



Оновлено. Британського волонтера Крістофера Перрі вбили найманці «ПВК Вагнер» під час боїв за Соледар. Про це повідомляє телеграм-канал GREY ZONE, який пов'язують із «вагнерівцями».



При цьому у повідомленні стверджується, що Перрі та його товариш Ендрю Бегшо воювали на боці ЗСУ, будучи оформленими волонтерами.



Телеграм-канал пише, що на момент виявлення Перрі начебто «перебував не просто в засобах індивідуального бронезахисту, як волонтери чи журналісти, а й у спорядженні зі зброєю та амуніцією, що дозволяє вести бойові дії, що виключає його з низки конвенційних захистів».



При цьому про волонтерську діяльність Перрі та Бегшо достеменно відомо. Наприклад, відео їх роботи з евакуації мирних жителів з Бахмуту публікував телеканал SkyNews.

9 січня Національна поліція України оголосила про розшук британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі. Наголошувалося, що 6 січня вони виїхали з Краматорська до Соледара, після чого зв'язок з ними зник.



В Соледарі станом на вечір 11 січня тривають бої, незважаючи на заяви Пригожина про захоплення міста.