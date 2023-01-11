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Найманці «ЧВК Вагнер» вбили британського волонтера в Соледарі

Оновлено
11 січня 2023, 21:54

Найманці «ЧВК Вагнер» вбили британського волонтера в Соледарі

Британський волонтер Крістофер Перрі. Фото: SkyNews Британський волонтер Крістофер Перрі. Фото: SkyNews

У місті Соледар Донецької області знайдено тіло одного із двох зниклих британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі. Про це повідомила прес-служба засновника російської «ЧВК Вагнер» Євгена Пригожина.

«8 січня на гарячу лінію "Запитай Вагнер" прийшов запит з проханням знайти двох зниклих 6 січня в Соледарі громадян Великобританії — Andrew Bagshaw і Christopher Parry. Сьогодні тіло одного з них знайдено, при ньому виявлено документи на обох британців», — йдеться у повідомленні.

Хто саме знайдений мертвим і за яких обставин, не уточнюється.

Також було опубліковано фотографії їх документів.

Оновлено. Британського волонтера Крістофера Перрі вбили найманці «ПВК Вагнер» під час боїв за Соледар. Про це повідомляє телеграм-канал GREY ZONE, який пов'язують із «вагнерівцями».

При цьому у повідомленні стверджується, що Перрі та його товариш Ендрю Бегшо воювали на боці ЗСУ, будучи оформленими волонтерами.

Телеграм-канал пише, що на момент виявлення Перрі начебто «перебував не просто в засобах індивідуального бронезахисту, як волонтери чи журналісти, а й у спорядженні зі зброєю та амуніцією, що дозволяє вести бойові дії, що виключає його з низки конвенційних захистів».

При цьому про волонтерську діяльність Перрі та Бегшо достеменно відомо. Наприклад, відео їх роботи з евакуації мирних жителів з Бахмуту публікував телеканал SkyNews.

9 січня Національна поліція України оголосила про розшук британських волонтерів Ендрю Бегшо та Крістофера Перрі. Наголошувалося, що 6 січня вони виїхали з Краматорська до Соледара, після чого зв'язок з ними зник.

В Соледарі станом на вечір 11 січня тривають бої, незважаючи на заяви Пригожина про захоплення міста.

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