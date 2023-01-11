Головні події в окупації 11 січня

Бойові дії



Засновник російської «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара на Донеччині. Український військовослужбовець, який перебуває на місці боїв, з яким зв'язався телеканал CNN, назвав ситуацію в Соледарі «дуже складною» і припустив, що наступні 24 години будуть критичними.



Найманці «ПВК Вагнера» у ході боїв за Соледар вбили британського волонтера Крістофера Перрі.



Новим командувачем російських військ став начальник Генштабу Валерій Герасимов. Наразі він командує Об'єднаним угрупуванням військ в Україні. Колишній командувач угрупування генерал Сергій Суровікін тепер заступник Герасимова.



На окупованій території Луганської області у грудні 2021 року загинуло 13 людей, ще 54 отримали поранення.



Внаслідок обстрілу отримали поранення мешканці Горлівки та селища Макарівка під Донецьком.



Права людини



Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець та омбудсвумен РФ Тетяна Москалькова під час зустрічі у Туреччині домовилися про обмін 40 військовополоненими, з'ясували Sky News.



Суспільство



У Маріуполі окупанти розпочали демонтаж трамвайної колії.



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