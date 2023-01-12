Армія РФ вночі атакувала Марганецьку громаду на Дніпропетровщині

Російські війська обстріляли десятьма снарядами Дніпропетровщину. Фото: Валентин Резніченко

Російські війська вкотре завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області з важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що армія РФ обстріляла Марганецьку громаду. Прилетіло туди близько десятка ворожих снарядів.

За словами Резніченка, обійшлося без жертв, але в громаді російськими снарядами розбито кілька приватних будинків і господарських будівель.

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