WSJ: РФ втягує Україну в битву за Бахмут на своїх умовах

У районі Бахмута Донецької області українські військові, як і російські, зазнають великих втрат. Про це повідомив український воєначальник, якого цитує The Wall Street Journal.



«Поки що курс обміну наших життів на їхні життя на користь росіян. Якщо так піде і далі, ми можемо закінчитися», — сказав один з українських командирів у Бахмуті.



Він вважає що потрібно «битися з ворогом на вигідній для тебе місцевості».



Крім того, WSJ зазначає, що західні й деякі українські чиновники та військові турбуються, що Росія втягує Україну в битву за Бахмут на своїх умовах. У результаті ЗСУ втрачають сили, необхідні для запланованого весняного наступу.



«Київ... наполегливо чіпляється за місто, що має обмежене стратегічне значення», — вважають деякі посадовці.



Також, за інформацією видання, деякі чиновники вважають, що є сенс відступити на нову оборонну лінію на висотах на захід від Бахмута, поки такий відхід ще можна організувати скоординовано, зберігши бойову міць українських військ.

Увечері 11 січня засновник «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара його найманцями. Українська влада цього не підтверджує, зазначаючи, що бої у місті продовжуються.



За даними Генштабу ЗСУ, Росія намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів: бої продовжуються, російські сили зазнають великих втрат.



За оцінкою Інституту вивчення війни, російські війська станом на 11 січня ще не повністю захопили Соледар на Донеччині, хоча й дещо просунулися. Однак, можливе взяття цього міста навряд чи дозволить силам РФ захопити Бахмут, вважають аналітики.



Дивіться також:



