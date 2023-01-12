WSJ: РФ втягує Україну в битву за Бахмут на своїх умовах

У районі Бахмута Донецької області українські військові, як і російські, зазнають великих втрат. Про це повідомив український воєначальник, якого цитує The Wall Street Journal.
«Поки що курс обміну наших життів на їхні життя на користь росіян. Якщо так піде і далі, ми можемо закінчитися», — сказав один з українських командирів у Бахмуті.
Він вважає що потрібно «битися з ворогом на вигідній для тебе місцевості».
Крім того, WSJ зазначає, що західні й деякі українські чиновники та військові турбуються, що Росія втягує Україну в битву за Бахмут на своїх умовах. У результаті ЗСУ втрачають сили, необхідні для запланованого весняного наступу.
«Київ... наполегливо чіпляється за місто, що має обмежене стратегічне значення», — вважають деякі посадовці.
Також, за інформацією видання, деякі чиновники вважають, що є сенс відступити на нову оборонну лінію на висотах на захід від Бахмута, поки такий відхід ще можна організувати скоординовано, зберігши бойову міць українських військ.
Читайте також:Росія найближчими місяцями піде ва-банк, заявив Данілов
Увечері 11 січня засновник «ПВК Вагнер» Євген Пригожин заявив про «повну зачистку» Соледара його найманцями. Українська влада цього не підтверджує, зазначаючи, що бої у місті продовжуються.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання українських підрозділів: бої продовжуються, російські сили зазнають великих втрат.
За оцінкою Інституту вивчення війни, російські війська станом на 11 січня ще не повністю захопили Соледар на Донеччині, хоча й дещо просунулися. Однак, можливе взяття цього міста навряд чи дозволить силам РФ захопити Бахмут, вважають аналітики.
Дивіться також: