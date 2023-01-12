РФ, ймовірно, готує нову масовану ракетну атаку — ЗСУ

Армія РФ, ймовірно, готується повторити масовану ракетну атаку України. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ймовірно, масована ракетна атака готується. Тому що періодичність масових атак окупантів саме така. Це десь 10-14 днів їм потрібно підготуватися до масованої атаки. Оскільки їм ця тактика подобається, ймовірно, вони готуються повторити атаку», - сказала вона.



Гуменюк також зазначила, що можливо, атака армії РФ буде змішаного типу, коли використовуються ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе.



«За деякими показниками запас ракет переходить критичний кордон, вони можуть застосовувати змішані практики», - заявила військова.

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