Прикордонники показали, як знищили окупантів у районі Бахмута

З'явилося відео, як Сили оборони України знищили групу бойовиків ПВК «Вагнера» на Бахмутському напрямку на Донеччині. Матеріал опублікувала Державна прикордонна служба України.

«На Бахмутському напрямку аеророзвідка ДПСУ виявила вагнерівців з важким озброєнням. Ті планували захопити нові позиції. Проте наші бійці діяли на випередження. Раптовим ударом у фланг російських найманців знищено», - розповіли прикордонники.

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