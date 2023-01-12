Окупанти оголосили «націоналізацію» в Херсонській області – Генштаб ЗСУ

ВУ Херсонській області окупаційна влада за підтримки російських військових влаштувала «націоналізацію» майна місцевих підприємств. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.



«Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному з населених пунктів Каховського району окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців із подальшою так званою "націоналізацією"», — йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 12 січня.



Раніше повідомлялося, що окупаційна влада в Криму також проводить «націоналізацію» на користь РФ.