Головні події в окупації 12 січня

Суспільство
Після анексії частини Донецької області у жовтні минулого року у регіоні пожвавився ринок нерухомості. Незважаючи на обстріли та гарячу фазу війни, квартири зросли в ціні, причому відчутно. За якими законами відбуваються угоди з нерухомістю та хто купує нове житло — читайте у матеріалі «Новин Донбасу».
У центрі Маріуполя окупаційна «влада» знесла «будинок з годинником» — історичну пам'ятку, де свого часу була майстерня українського художника-монументаліста Віктора Арнаутова.
Мешканець Горлівки показав ціни на продукти в супермаркеті.
У Херсонській області окупаційна влада за підтримки російських військових влаштувала «націоналізацію» майна місцевих підприємств.
Бойові дії
Внаслідок обстрілу Ленінського району Донецька одна людина загинула і четверо було поранено.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець розповів про підсумки третього раунду переговорів із омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Зокрема, російська сторона спростувала загибель 23 українців.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що у місті Алчевську чоловіків знову «мобілізують» на війну проти української армії з 9 січня.
Новини Донбасу у відеоформаті:
Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.
Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.