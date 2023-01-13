CNN: Українські війська розпочали організоване відведення військ із Соледара

Американський телеканал CNN повідомляє, що їхні журналісти біля Соледара стали свідками організованого відведення українських військ



«Команда, розташована приблизно за 4,5 км від Соледара, стала свідком того, як у п'ятницю вдень українські сили переправляли війська, що, мабуть, було організованим відступом із міста», — зазначається у повідомленні.



Там додали, що паніки серед українських військових, що відступають, не було.



«Новини Донбасу» не можуть оперативно перевірити цю інформацію.



В умовах війни «Новини Донбасу» не можуть оперативно перевірити цю інформацію.



Сьогодні Міноборони РФ заявило про повне захоплення Соледара. Однак у ЗСУ це спростували, заявивши, що бої за місто продовжуються.