У Росії назвали кількість українських військових, яких «офіційно» переслідують

У Слідчому комітеті РФ заявили, що ведуть свої розслідування щодо порушення прав мешканців окупованих територій Донбасу. Голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін розповів російським ЗМІ, що потерпілими з 2014 року вважають 120 тисяч людей.



За його словами, кримінальне переслідування здійснюється щодо 665 осіб. Вже 390 звинувачень винесено місцевими судами, проте половина цих звинувачень є очною.



«Винесено постанов про залучення як обвинувачених щодо 390 осіб, з них 178 очно», — сказав Бастрикін.



У більшості випадків обвинуваченими називають українських військовослужбовців, які з 2014 року брали участь в Антитерористичній операції, а потім — в операції Об'єднаних сил, а з лютого 2022 року відбивають повномасштабне російське вторгнення.



За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, з початку російської окупації на Донбасі постраждали понад 40 тисяч українців.