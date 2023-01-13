За добу російські війська двічі обстріляли Костянтинівку ракетами

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях українських військових.



Крім того, російські війська здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що РФ продовжує обстріли в усіх напрямках на лінії фронту. На Бахмутському напрямку російські війська обстріляли Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яківну, Соледар, Червону Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області.



Продовжуються бої за Соледар. На Авдіївському напрямку під обстріл потрапили Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка, Бердичі, Водяне та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.



«Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України», - підкреслили в Генштабі.

Раніше в Кураховому Донецької області пролунали три потужні вибухи.