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Головні події в окупації 13 січня

13 січня 2023, 23:42

Головні події в окупації 13 січня

Ситуація у Соледарі

Міноборони РФ заявило, що повністю «встановило контроль» над Соледаром. Українська сторона заявила, що бої у Соледарі продовжуються.

Глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Le Monde повідомив, що ні Україна, ні РФ не контролюють місто Соледар у Донецькій області.

Телеканал CNN повідомив, що їхні журналісти біля Соледара на Донеччині стали свідками організованого відведення українських військ.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російські сили «ймовірно, контролюють більшу частину Соледара, якщо не весь». Зокрема, там звертають увагу на знімки, які окупанти викладають із частин міста, які раніше утримували ЗСУ.

Проте аналітики пишуть і про те, що в РФ перебільшують важливість Соледара, при цьому витрачають значні ресурси. Це спричинить прискорення «деградації» російських сил у районі Бахмута.

Суспільство

У п’ятницю ввечері в окупованому Бердянську підірвали автомобіль керівника окупаційної адміністрації Бердянського району Олексія Кічигіна. Стверджується, що «чиновник» не постраждав.

Права людини

«МДБ ЛНР» відкрило «кримінальну справу» стосовно співробітника ОБСЄ громадянина Великобританії Девіда Оррелла за звинуваченням у «шпигунстві».

З початку року Росія викрала в Україні близько двох тисяч дітей.

Бойові дії

Внаслідок обстрілу в Лисичанську отримали поранення двоє мирних жителів.

В окупованому Жовтим Слов’яносербського району чоловік втратив ногу внаслідок підриву вибухового пристрою.

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