Армія РФ уранці завдала по Харкову ракетних ударів

Російська армія вранці завдала по Харкову ракетних ударів. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, зафіксовано два «прильоти» ракет С-300 в Індустріальному районі.



«На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань і наявність постраждалих уточнюються», — зазначив керівник ОВА.



Також він поінформував, що минулої доби в Куп'янському районі через обстріли поранення дістали 29-річний чоловік і жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.



Синєгубов розповів і про те, що постраждала вчора у Дворічній Куп'янського району жінка — у стані середньої тяжкості. Ще дві жінки загинули.



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