Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Армія РФ уранці завдала по Харкову ракетних ударів

14 січня 2023, 09:09

Армія РФ уранці завдала по Харкову ракетних ударів

Російська армія вранці завдала по Харкову ракетних ударів. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, зафіксовано два «прильоти» ракет С-300 в Індустріальному районі.

«На місці працюють екстрені служби. Масштаб руйнувань і наявність постраждалих уточнюються», — зазначив керівник ОВА.

Також він поінформував, що минулої доби в Куп'янському районі через обстріли поранення дістали 29-річний чоловік і жінка 49 років. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Синєгубов розповів і про те, що постраждала вчора у Дворічній Куп'янського району жінка — у стані середньої тяжкості. Ще дві жінки загинули.

Дивіться також:


Ще за темою

Інше
Війна
Місця
Харків

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:08
«ЛНР»: У Лисичанську через артобстріл — двоє поранених
23:42
Головні події в окупації 13 січня
23:40
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
20:58
У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
20:31
В «ЛНР» заявили про поранення двох осіб у Лисичанську в ході обстрілу
18:28
У Росії назвали кількість українських військових, яких «офіційно» переслідують
18:19
«ЛНР» звинуватила співробітника ОБСЄ, громадянина Великобританії, у «шпигунстві»
17:54
«ДНР» заявила про обстріл горлівської виправної колонії
14:54
Біля Маріуполя замерзло море
12:44
У Міноборони РФ заявили, що вчора ввечері вони окупували Соледар
11:22
Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА
08:55
«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік
02:00
Росіяни в Соледарі викладають кадри з тих місць, які раніше утримували ЗСУ
01:04
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
23:27
Головні події в окупації 12 січня
Всі новини
11:39
В Соледарі підняли український прапор
11:07
Кириленко назвав населені пункти, які потрапили під обстріл
10:42
17 російських літаків ТУ-95 у повітрі, очікується масований ракетний удар
10:18
Ракетна атака: У Києві прогриміли вибухи
10:08
«ЛНР»: У Лисичанську через артобстріл — двоє поранених
09:09
Армія РФ уранці завдала по Харкову ракетних ударів
08:41
У Бахмуті через обстріл загинув мирний житель, у Кураховому та Костянтинівці є поранені
08:24
Вибухи на Київщині: Горить об'єкт критичної інфраструктури
23:50
Кулеба: П'ять країн готові поставити Україні танки Leopard
23:45
У Міноборони РФ вперше офіційно згадали ПВК «Вагнера»
23:42
Головні події в окупації 13 січня
23:40
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
23:07
Зеленський: Тяжка битва за Донбас триває
20:58
У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
20:35
У Очакові від серцевого нападу помер трирічний хлопчик
Всі новини
ВІДЕО
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ► Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
13 січня, 23:40
Наслідки вибуху авто глави адміністрації Бердянського району. Фото: соцмережі У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
13 січня, 20:58
Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ► Ремонт Кримського мосту: По термінам здачі виникли сумніви ►
13 січня, 01:04

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама