Ракетний удар по Україні, у Дніпрі зруйновано багатоповерхівку, п'ять загиблих і десятки поранених

Дніпро. Фото: ОП

Російські окупанти запустили ракети по Україні. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



За його словами, в області працює ППО.



У різних регіонах України оголошено повітряну тривогу.



Одеська районна державна адміністрація інформує про роботу ППО над областю. ППО також чують жителі Вінницької області.



Повідомляють про вибухи в Київській, Тернопільській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій областях. У Харкові, попередньо, «приліт».



У Львівській області влада підтверджує роботу ППО.



У Харкові більшість районів знеструмлено після вибуху, також зупинився рух поїздів у метро.



У Дніпрі ракета зруйнувала житловий будинок.



«Жахливі новини з Дніпра. Влучили в багатоквартирний будинок», — написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.



За його словами, зруйновано щонайменше під'їзд, під завалами перебувають люди.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, у Дніпрі вже відомо про десять поранених. Двоє з них — діти. Троє постраждалих перебувають у важкому стані. Усі зараз у лікарні.



Пізніше Резніченко повідомив про п'ятьох загиблих і 27 поранених, зокрема постраждали шестеро дітей.

Очільник Харківської області підтвердив два «прильоти» в об'єкт критичної інфраструктури.



У Києві знову чути вибухи.



Про влучання в об'єкт критичної інфраструктури повідомляють і у Львівській ОВА.

Нагадаємо, вранці повідомлялося, що 17 російських літаків ТУ-95 перебувають у повітрі.



Дивіться також: