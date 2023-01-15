Війська РФ обстріляли у Херсоні будівлю Червоного хреста та центр реабілітації дітей. Є постраждалі

Влучання до приміщення Червоного Хреста. Фото: Кирило Тимошенко / Telegram

Сім осіб отримали поранення під час обстрілів Херсона у неділю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



Він уточнив, що один з поранених перебуває у важкому стані. Всіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів.



Янушевич підкреслив, що сили РФ атакує цивільну інфраструктуру та об'єкти критичної інфраструктури.



Зокрема, обстріляно приміщення Червоного Хреста. Через попадання снарядів сталася пожежа.



Також, за словами голови ОВА, сталося влучання ду центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибиті вікна та двері, пошкоджено стіну.

Крім того, російські снаряди впали поряд із приміщенням студентського гуртожитку. Також обстріляно приватні та багатоквартирні будинки.



Янушевич також повідомив про обстріл об'єкта критичної інфраструктури. «Будівля підприємства та прилегла територія зазнали руйнувань», — розповів він.