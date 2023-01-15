Головні події в окупації 15 січня

Суспільство



Колись процвітаюче село Невське сьогодні нагадує зону відчуження. Лише зрідка на вулиці можна побачити людей. І якщо ще місяць тому тут проживало 152 особи, то сьогодні залишилося лише 136 людини. Місцеві намагаються швидко дістатися свого будинку, де є підвал, в якому вони ховаються від постійних обстрілів.



Місяць тому окупанти заборонили виїзд місцевих мешканців через Василівку у бік Запоріжжя. За цей період лише 4 особи змогли пішки дістатися до Запоріжжя. Проте за останній тиждень окупанти не випустили жодної людини.



Бойові дії



Російські сили відсунули фронт за межі Соледара на Донеччині, повідомив український командир окремої тактичної групи аеророзвідки з позивним «Мадяр».



Троє російських військовослужбовців загинули, 16 постраждали, ще вісім зникли безвісти через вибух боєприпасів на території частини в Білгородській області. Командир взводу, старший сержант здійснив підрив гранати РГД-5 у частині.



В угрупованні «ЛНР» заявили про загибель двох людей у Новопскові внаслідок обстрілу.



Житель села Завітне Бажання під Вугледаром отримав поранення внаслідок обстрілу, його доправили до травматологічного центру, стверджують у угрупуванні «ДНР».

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