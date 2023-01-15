Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

Головні події в окупації 15 січня

15 січня 2023, 22:49

Головні події в окупації 15 січня

Суспільство

Колись процвітаюче село Невське сьогодні нагадує зону відчуження. Лише зрідка на вулиці можна побачити людей. І якщо ще місяць тому тут проживало 152 особи, то сьогодні залишилося лише 136 людини. Місцеві намагаються швидко дістатися свого будинку, де є підвал, в якому вони ховаються від постійних обстрілів.

Місяць тому окупанти заборонили виїзд місцевих мешканців через Василівку у бік Запоріжжя. За цей період лише 4 особи змогли пішки дістатися до Запоріжжя. Проте за останній тиждень окупанти не випустили жодної людини.

Бойові дії

Російські сили відсунули фронт за межі Соледара на Донеччині, повідомив український командир окремої тактичної групи аеророзвідки з позивним «Мадяр».

Троє російських військовослужбовців загинули, 16 постраждали, ще вісім зникли безвісти через вибух боєприпасів на території частини в Білгородській області. Командир взводу, старший сержант здійснив підрив гранати РГД-5 у частині.

В угрупованні «ЛНР» заявили про загибель двох людей у Новопскові внаслідок обстрілу.

Житель села Завітне Бажання під Вугледаром отримав поранення внаслідок обстрілу, його доправили до травматологічного центру, стверджують у угрупуванні «ДНР».

Новини Донбасу у відеоформаті: 

Дякуємо, що читаєте! Підписуйтесь щоб бути в курсі новин.

Більше інформації про війну, геополітику та гуманітарну ситуацію у розсилці від головного редактора українського телеканалу іноземного мовлення FREEДOM Олексія Мацукі.

Ще за темою

Інше
головне за день

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:49
Головні події в окупації 15 січня
19:28
«Прильоти» в магазин і будівлю адміністрації: Окупанти повідомляють про чотирьох загиблих у Пологах
14:25
«ДНР» заявила про поранення жінок у Ясинуватій і в Донецьку
10:08
«ЛНР»: У Лисичанську через артобстріл — двоє поранених
23:42
Головні події в окупації 13 січня
23:40
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
20:58
У Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної адміністрації Бердянського району
20:31
В «ЛНР» заявили про поранення двох осіб у Лисичанську в ході обстрілу
18:28
У Росії назвали кількість українських військових, яких «офіційно» переслідують
18:19
«ЛНР» звинуватила співробітника ОБСЄ, громадянина Великобританії, у «шпигунстві»
17:54
«ДНР» заявила про обстріл горлівської виправної колонії
14:54
Біля Маріуполя замерзло море
12:44
У Міноборони РФ заявили, що вчора ввечері вони окупували Соледар
11:22
Колаборанти зі Сватового та Кремінної біжать в інші населені пункти — Луганська ОВА
08:55
«ЛНР»: На березі річки Сіверський Донець підірвався чоловік
Всі новини
23:20
«Тепер дім скрізь». Історія української родини, яку розділила війна ►
22:49
Головні події в окупації 15 січня
21:28
В Україні — «величезний» дефіцит електроенергії після атаки, заявив глава YASNO
20:45
Війська РФ обстріляли у Херсоні будівлю Червоного хреста та центр реабілітації дітей. Є постраждалі
20:00
Казахстан прийняв сотні тисяч росіян, які втекли від мобілізації. Що з ними зараз ►
19:34
У Дніпрі кількість загиблих після ракетного удару по будинку збільшилася до 30 осіб
18:35
Російські сили відсунули фронт за межі Соледара — боєць ЗСУ
17:42
«Шахтар» продав Мудрика в «Челсі» за рекордну для українського футболу суму
16:34
РФ пригнала з Білорусі до луганщини ешелон із мобілізованими
16:01
Зеленський запровадив санкції проти 198 пропагандистів
14:41
Російські військові загинули у Білгородській області
14:26
Кількість загиблих У Дніпрі зросла до 23
13:38
Російські війська обстріляли прифронтовий Донбас
13:01
Вахтанг Кікабідзе помер
12:49
Повідомлення про збиті раніше ракети Х-22 були помилковими, заявили у Повітряних силах
Всі новини
ВІДЕО
«Тепер дім скрізь». Історія української родини, яку розділила війна ► «Тепер дім скрізь». Історія української родини, яку розділила війна ►
15 січня, 23:20
Казахстан прийняв сотні тисяч росіян, які втекли від мобілізації. Що з ними зараз ► Казахстан прийняв сотні тисяч росіян, які втекли від мобілізації. Що з ними зараз ►
15 січня, 20:00
Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ► Бої за Соледар: Куди російські сили можуть піти далі ►
13 січня, 23:40

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама