Армія РФ за добу поранила сімох мирних жителів Донецької області

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил було поранено 7 мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Він уточнив, що двох цивільних армія РФ поранила в Бахмуті та ще двох в Авдіївці, по одному у Великій Новосілці, Лимані та Соледарі.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного Вторгнення військ РФ загинули 1307 мирних жителів. 2856 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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