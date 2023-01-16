Вночі війська РФ продовжили атакувати Нікопольський район Дніпропетровської області

Вночі війська РФ продовжили обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Фото: Валентин Резніченко

Вночі російські війська кілька разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



За його даними, близько 15 російських снарядів прилетіли у Марганецьку та Червоногригорівську громади. Обійшлося, як зазначив Резніченко, без постраждалих.

«У Червоногригорівці понівечені півтора десятки приватних будинків та господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід», - написав голова Дніпропетровської ОВА.

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