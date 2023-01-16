Вночі війська РФ продовжували стріляти в центрі та на півночі Донбасу. Фото: Павло Кириленко

Сьогодні вночі російські окупаційні війська продовжували обстріл центру та півночі Донбасу. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«На Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстрілів по Мар'їнці, Красногорівці, по околицях Курахового та Очеретинської громади. На ранок під артобстріл потрапила Авдіївка — без жертв», - розповів він.

На Горлівському напрямку, за даними Донецької ОВА, 1 особа загинула в Соледарі, ще 1 була поранена в Краснополівці — у селі пошкоджено 3 будинки. У Бахмуті обстрілами пошкоджено приватний та багатоповерховий будинки.

Також Кириленко повідомив, що на Лисичанському напрямку напередодні російські війська завдали ракетного удару по Лиману, через що було поранено одну людину. Крім того були обстріляні Торське, Зарічне та Сіверськ.

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